نتائج مميزة في تنس الطاولة بمدن طرابلس ومصراتة والزاوية

أبطال تنس الطاولة الليبية خلال المنافسات (إنترنت)

يتواصل بنجاح الدوري الليبي لكرة تنس الطاولة عبر الجولة الثالثة حيث شهدت مبارياتها ندية وإثارة وتشويقا في ملاعب طرابلس ومصراتة والزاوية والرجبان.

وجاءت الجولة الثالثة في فئة الناشئين لتشهد فوز المدينة على الزاوية بصالة الأخير 3/ 0 أدار المباراة الحكمان أحمد الدعباك ونعيمة الدرهوبي.

وبصالة نادي المدينة فاز الوحدة على التحدي 3/ 0 ادار المباراة الحكم عبد الحكيم النعمي وبصالة نادي نجوم مصراتة فازت مصراتة على النجوم 3/ 2 أدار المباراة الحكم بشير اعنيبة.

وفي فئة الكبار بصالة نادي البلاغ بمدينة الرجبان جرت ثلاث مباريات بإدارة الحكمين عياد ارحومة ومحمد عبد الوافي وأسفرت عن فوز شركة مليتة على الواحة سيناون 3/ 0 ومدرسة الزاوية على الوحدة الزنتان 3/ 0 والاعتصام الرياينة على البلاغ الرجبان 3/ 2 وبصالة نادي المدينة وبإدارة الحكمين عبد الحكيم النعمي ومراد الشقف فاز باب البحر على نادي الاتحاد المصراتي بنتيجة 3/ 0 وتأجلت مباراة الوحدة مع التحدي المصراتي إلى موعد لاحق بسبب انقطاع التيار الكهربائي.



ويستضيف اليوم السبت أمل ترهونة في تمام الساعة الرابعة عصرا منافسه المدينة بإدارة الحكمين عياد أرحومه ومراد الشقف.