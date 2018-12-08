نتائج مميزة في تنس الطاولة بمدن طرابلس ومصراتة والزاوية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 08 ديسمبر 2018, 10:02 صباحا
أبطال تنس الطاولة الليبية خلال المنافسات (إنترنت)

يتواصل بنجاح الدوري الليبي لكرة تنس الطاولة عبر الجولة الثالثة حيث شهدت مبارياتها ندية وإثارة وتشويقا في ملاعب طرابلس ومصراتة والزاوية والرجبان.

وجاءت الجولة الثالثة في فئة الناشئين لتشهد فوز المدينة على الزاوية بصالة الأخير 3/ 0 أدار المباراة الحكمان أحمد الدعباك ونعيمة الدرهوبي.

وبصالة نادي المدينة فاز الوحدة على التحدي 3/ 0 ادار المباراة الحكم عبد الحكيم النعمي وبصالة نادي نجوم مصراتة فازت مصراتة على النجوم 3/ 2 أدار المباراة  الحكم بشير اعنيبة.

وفي فئة الكبار بصالة نادي البلاغ بمدينة الرجبان جرت ثلاث مباريات بإدارة الحكمين عياد ارحومة ومحمد عبد الوافي وأسفرت عن فوز شركة مليتة على الواحة سيناون   3/ 0 ومدرسة الزاوية على الوحدة الزنتان 3/ 0 والاعتصام الرياينة على البلاغ الرجبان 3/ 2 وبصالة نادي المدينة وبإدارة الحكمين عبد الحكيم النعمي ومراد الشقف فاز باب البحر على نادي الاتحاد المصراتي بنتيجة 3/ 0 وتأجلت مباراة الوحدة مع التحدي المصراتي إلى موعد لاحق بسبب انقطاع التيار  الكهربائي.
 
ويستضيف اليوم السبت أمل ترهونة في تمام الساعة الرابعة عصرا منافسه المدينة بإدارة الحكمين عياد أرحومه ومراد الشقف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

‫الليبية للحديد والصلب: توفير 6 آلاف وظيفة جديدة ورفع الإنتاج إلى 4 ملايين طن ...
ليبيا
مطالبة برلمانية للحكومة الإيطالية باتخاذ قرار بشأن سفيرها إلى ليبيا
ليبيا
مسئول بالتحالف: ستيفاتي ويليامز أكدت على حضور الرئاسي ومجلسي النواب والدولة ...
ليبيا
هروب محترف وعصيان اللاعبين وتلويح باستقالة الجهاز الفني في الأهلي بنغازي
رياضة محلية
مجلس الدولة يستغرب تصريحات رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
ليبيا
في العدد 159: توافق مفاجئ بين «النواب» و«الدولة».. وتأييد دولي للملتقى الوطني
ليبيا
صنع الله: ليبيا أغلقت 7 موانئ من أصل 8 لتصدير النفط نتيجة سوء الأحوال الجوية
ليبيا
السايح: تأمين المفوضية ومقار التصويت بكفاءة عالية شرط أساسي للاستفتاء على ...
ليبيا
طاهر السُني يتحدث عن ثلاثة لقاءات مهمة عقدها السراج
ليبيا
ممثلون عن التبو والأمازيغ يرفضون الاعتراف بمشروع الدستور ويعتبرونه «إقصائيًا»
ليبيا
مصدر: 21 شخصية ليبية يمثلون برقة وطرابلس وفزان في لقاء مركز الحوار الإنساني ...
ليبيا
المسماري: نحن مع المؤتمر الجامع في بداية يناير المقبل
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حساء البطاطا الحلوة للحمية الغذائية