اتحاد رفع الأثقال يؤكد مشاركة 13 رباعًا في بطولة النخبة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 08 ديسمبر 2018, 03:40 صباحا

أكد الأمين العام للاتحاد الليبي لرفع الأثقال، عبدالمنعم سوف الجين أن 13 رباعًا يمثلون 6 أندية سيتنافسون في بطولة النخبه للأثقال التي ينظمها ويشرف عليها اتحاد اللعبه في 28 ديسمبر الجاري بقاعة فبراير بطرابلس.

وقال عبدالمنعم سوف الجين إن الرباعون هم: «محمد الطبال ومختار قشوط ومعراج الطبال وعمر العجمي من نادي الشرطه وعبدالله الفضلي ومحمد هيلان ومراد الدرسي من نادي الاتحاد العسكري وعدلي شنينه وأحمد زريبه ومحمد شنينه من نادي السويحلي وإسلام توفيق من نادي التحدي وصالح محرز من نادي أبوسليم وإحسان شلابي من نادي وسعاية ابديري».

ولفت عبد المنعم سوف الجين إلى أنه علي هامش البطولة سيجري تكريم 6 شخصيات رياضيه تقديرا وعرفانا بدورها المتميز في النهوض والرقي بلعبة الأثقال بالإضافة إلى تكريم أفضل مدرب للأثقال في العام 2018.

الاتحاد الليبي لرفع الأثقال يحدد موعد بطولة النخبة وجوائزها المالية

يذكر أن الفائز بالترتيب الأول سوف يحصل على 2000 ألفي دينار والثاني مبلغ 1500 دينار والثالث 1000 دينار و احتساب النتائج سيكون عن طريق معادلة «السنكلير» مجموع الرفعتين علي وزن الرياضي.

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