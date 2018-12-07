مشاركة ليبية للنسيان في شطرنج العرب

جاءت نتائج المشاركة الليبية في بطولة العرب للشطرنج التي أقيمت بدولة الإمارات بمشاركة 17 دولة عربية مخيبة للآمال حيث حل اللاعبين الليبيين في التراتيب 16 و25 و26.

حيث أحرز اللاعب حسين الصابري الترتيب 16 وجاء اللاعب محمد بورزيقه في الترتيب 25 بينما حل اللاعب علي المجبري في الترتيب 26.

واختتمت بطولة العرب للشطرنج بتتويج الإماراتي عبدالرحمن سالم بكأس البطولة وتأهله إلى بطولة العالم 2019 بعد حصوله على أول بطاقة تأهل لبطولات العالم من بوابة البطولات العربية.

وجاء في المركز الثاني للبطولة الجزائري بلال بالحسيني، وحل ثالثاً كل من المصري أحمد عدلي واليمني بشير القديمي.

وهذه هي المرة الأولى التي تشهد بطولات العرب التأهل إلى بطولة العالم حيث تأهل صاحب المركز الأول في بطولة الرجال إلى بطولة العالم للرجال عام 2019.

كما حصل أصحاب المراكز الأولى على لقب أستاذ دولي كبير وصاحبا المركزين الثاني والثالث على لقب أستاذ دولي.

تعادل وخسارتان لليبيا في عربية الشطرنج

وشهدت البطولة، 3 مسابقات، الأولى بطولة الشطرنج الكلاسيكي والثانية بطولة الشطرنج الخاطف والثالثة بطولة الشطرنج السريع.