المهدي يدخل التاريخ وزعبيه «سوبر أفريقيا»

زعبيه والمهدي

انفرد نجم وهداف فريق النصر، معتز المهدي، بصدارة لائحة الهدافين على صعيد منافسات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم عقب إحرازه أربعة أهداف في مباراتي فريقه، ذهاباً وإياباً، أمام فريق هلال جوبا «واو» بطل جنوب السودان حيث أحرز ثنائية في كل مباراة على ملعبي بتروسبورت بالقاهرة وجوبا، ليكون المجموع أربعة أهداف، اعتلى بها صدارة الهدافين.

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رباعية المهدي قادت النصر إلى الدور الثاني والثلاثين الذي سيواجه فيه فريق حوريا كوناكري الغيني.

وبالرغم من كونه الظهور الأول للمهدي مع فريقه الجديد، النصر، قادماً من تجربة احترافية ناجحة مع فريق الفحيحيل الكويتي خلال الموسم الماضي، إلا أنه دخل تاريخ كرة القدم الأفريقية من بوابة بطولة دوري الأبطال، بعد أن أصبح صاحب أسرع هدف يحرزه فريق ليبي خارج الديار « بعد41 ثانية»، كما نجح النصر في تحقيق أكبر نتيجة لفريق ليبي خارج الديار ببطولة دوري الأبطال.

وكان معتز بدأ مشواره الكروي مع فريق النجمة قبل أن ينتقل إلى الأهلي بنغازي الذي برز معه خلال مشاركته الأفريقية الناجحة والأخيرة في دوري أبطال أفريقيا قبل أربع سنوات، وأحرز خلالها أجمل أهدافه في شباك فريق الأهلي المصري بملعب القاهرة.

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