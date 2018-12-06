المبروك المصراتي يفند أزمة اتحاد الكرة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الخميس 06 ديسمبر 2018, 08:57 مساء
المبروك المصراتي (أرشيفية: الإنترنت)

أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم السابق، المبروك المصراتي، أن إيقاف رئيس الاتحاد، جمال الجعفري، من مجلس الإدارة يتطلب قرارًا ومحضر اجتماع يعمم علي كل لجانه حتى تكون له حجة قانونية. وأبدى المبروك استغرابه من الحديث عن إيقاف الاتحاد.

وقال المبروك: «وجود قرار لإيقاف الجعفري، يعطي شرعية للجان العاملة التي أصبحت في حيرة كاملة من هذا التخبط ، وإصدار قرار بتكليف أي رئيس للاتحاد، يضفي قوة للجان والإدارات، وخاصة الإدارة المالية التي عليها عبء كبير حاليًا، لذلك على الجمعية العمومية أن تحسم الأمر بقرارات قوية» .

وسبق للمبروك المصراتي، تولي مهام عديدة بالإضافة لعضوية اتحاد الكرة السابق، ومنها مدير المنتخب الوطني، وإداري بنادي السويحلي لعدة سنوات.

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