دوري اليد 33 فريقا ومن 3 مجموعات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 06 ديسمبر 2018, 08:05 مساء
من مباراة سابقة لدوري اليد الليبي (أرشيفية: الإنترنت)

أكد مصدر مسؤول بالاتحاد الليبي لكرة اليد، أن دوري الموسم الرياضي 2018 / 2019 سينطلق في الرابع من يناير القادم وبمشاركة 23 فريقًا موزعه علي 3 مجموعات المجموعه الأولي تضم فرق الاتحاد وأهلي طرابلس والشرطة والمدينة والصباح والشموع والمشعل والجزيرة.
وتكونت المجموعة الثانية من فرق أهلي بنغازي والنصر والهلال والنجمة وبنغازي الجديده وقاريونس والسواعد والاستقلال .

وتشكلت المجموعة الثالثه من دارنس والمروج والأخضر والكفاح والكرامة والأنوار والسلفيوم .

وتتباري كل مجموعة فيما بينها من مرحلتين ( ذهابًا وإيابًا ) ويتأهل المتحصلان علي الترتيب الأول والثاني مباشرة للمرحلة الثانية ويقام نصف دوري للفرق المتحصلة علي الترتيب الثالث يتأهل فريقان منهما للمرحلة الثانيه .

والمرحلة الثانية تقام بالمنطقة الغربية بنظام التجمع ويتم تقسيم الفرق الثمانية المتآهلة إلى مجموعتين وتتباري كل مجموعة فيما بينها من نصف دوري وصاحبا الترتيب الأول في كل مجموعة يلتقيان لتحديد بطل ليبيا والمتحصلان علي الترتيب الثاني في كل مجموعة لتحديد الترتيب الثالث ..

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السايح: تأمين المفوضية ومقار التصويت بكفاءة عالية شرط أساسي للاستفتاء على ...
ليبيا
طاهر السُني يتحدث عن ثلاثة لقاءات مهمة عقدها السراج
ليبيا
ممثلون عن التبو والأمازيغ يرفضون الاعتراف بمشروع الدستور ويعتبرونه «إقصائيًا»
ليبيا
مصدر: 21 شخصية ليبية يمثلون برقة وطرابلس وفزان في لقاء مركز الحوار الإنساني ...
ليبيا
المسماري: نحن مع المؤتمر الجامع في بداية يناير المقبل
ليبيا
المسماري: المحكمة العسكرية ببنغازي حكمت بالإعدام على ثلاثة متهمين
ليبيا
«تايمز أوف مالطا»: «المبعوث المالطي المزيف» التقى قائد كتيبة «ثوار طرابلس»
ليبيا
جنرال: الجيش الأميركي «ملتزم أكثر من أي وقت مضى» في إفريقيا
ليبيا
كاريكاتير خيري - غسان سلامة والملتقى الوطني الليبي
كاريكاتير
مع تعميم «المالية» للجمارك: العملات الدولية تواصل التراجع أمام الدينار في السوق ...
ليبيا
«فورين أفيرز»: هل الأطراف الليبية مستعدة للسلام؟
ليبيا
التاجوري يحصد جائزة الأفضل في السيتي الأميركي عن العام 2018
رياضة محلية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج جديد لحب الشباب بـ«غبار الذهب»