دوري اليد 33 فريقا ومن 3 مجموعات

من مباراة سابقة لدوري اليد الليبي (أرشيفية: الإنترنت)

أكد مصدر مسؤول بالاتحاد الليبي لكرة اليد، أن دوري الموسم الرياضي 2018 / 2019 سينطلق في الرابع من يناير القادم وبمشاركة 23 فريقًا موزعه علي 3 مجموعات المجموعه الأولي تضم فرق الاتحاد وأهلي طرابلس والشرطة والمدينة والصباح والشموع والمشعل والجزيرة.

وتكونت المجموعة الثانية من فرق أهلي بنغازي والنصر والهلال والنجمة وبنغازي الجديده وقاريونس والسواعد والاستقلال .

وتشكلت المجموعة الثالثه من دارنس والمروج والأخضر والكفاح والكرامة والأنوار والسلفيوم .

وتتباري كل مجموعة فيما بينها من مرحلتين ( ذهابًا وإيابًا ) ويتأهل المتحصلان علي الترتيب الأول والثاني مباشرة للمرحلة الثانية ويقام نصف دوري للفرق المتحصلة علي الترتيب الثالث يتأهل فريقان منهما للمرحلة الثانيه .

والمرحلة الثانية تقام بالمنطقة الغربية بنظام التجمع ويتم تقسيم الفرق الثمانية المتآهلة إلى مجموعتين وتتباري كل مجموعة فيما بينها من نصف دوري وصاحبا الترتيب الأول في كل مجموعة يلتقيان لتحديد بطل ليبيا والمتحصلان علي الترتيب الثاني في كل مجموعة لتحديد الترتيب الثالث ..