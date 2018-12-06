عملاق كوبي يدعم طائرة الاتحاد

دايرون روميرو «وسط» (صفحة الاتحاد)

تسعى إدارة نادي الاتحاد إلى الإنتهاء من الكشف الطبي على اللاعب الكوبي لكرة الطائرة، دايرون روميرو، من أجل سرعة انخراطه في تدريبات الفريق الذي يستعد لمواجهة فريق آساريا، في الرابعة من مساء الغد بقاعة طرابلس، في أولى جولات إياب الدوري الليبي للعبة.

ووصل «العملاق الكوبي» روميرو إلى مطار معيتيقة، مساء أمس ، قادمًا من موطنه، وكان في استقباله، مدير الكرة الطائرة في الاتحاد، سالم الشيباني، والمدير الفني للفريق، التونسي هيكل بالشيخ.

وسبق للاعب الكوبي روميرو، أن خاض عددًا من التجارب الاحترافية، آخرها مع فريق الغرافة القطري، الموسم الماضي.

