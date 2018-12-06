المدير المالي لاتحاد الكرة يطالب بعمومية قبل تدخل «فيفا»

أبوبكر الهنشيري (أرشيفية: الإنترنت)

نفى المدير المالي للاتحاد الليبي لكرة القدم، أبوبكر الهنشيري، وجود أي خلاف بينه وبين أي مسؤول في اتحاد الكرة وخاصة مجلس الإدارة الحالي .

وقال الهنشيري، في تصريح لـ«بوابة الوسط»، إن هناك نزاعًا قانونيًا حاليًا في الاتحاد يحتاج للجمعية العمومية لتفصل فيه، وإلا سيكون البديل هوالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الذي أصبح علي علم بكل التفاصيل».

وأكد أن الأمور المالية حساسة وفيها إجراءات عديدة ويتطلب الأمر وجود غطاءٍ قانوني لها، وهي متوقفة حتى تتضح الأمور، ولعلي أقول ذلك بصفتي المسؤول المالي الذي يحاسب علي كل الإجراءات، دون وجود للعواطف والأهواء».

