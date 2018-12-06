«shell» تنضم لرعاة نادي الاتحاد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 ديسمبر 2018, 05:44 مساء
من اجتماع إدارة الاتحاد وممثلي شركة شل (صفحة الاتحاد)

وقعت إدارة نادي الاتحاد عقدًا مع شركة شل «shell» للخدمات البترولية، يوفر للنادي قدرًا كبيرًا من رعاية بعض فرقه الرياضية، بالإضافة إلى صيانة مركباته بشكل دوري، وفي المقابل بإمكان الشركة أن تضع ملصقاتها على مركبات الاتحاد.

جاء ذلك نتيجة للاجتماع الذي عقده مدير عام نادي الاتحاد طارق الصغير، مع المفوض العام لشركة الرائد الوكيل الرسمي لشركة shell للخدمات والمشتقات النفطية، فيصل السويحلي، ومدير المبيعات بالشركة رامي الوحيدلي.

ووفقًا لما نشرته صفحة الاتحاد على «فيس بوك»، حضر الاجتماع، نائب مدير إدارة الاستثمار لشؤون الرعاية بالاتحاد أحمد الزوي، والمستشار القانوني بالنادي صلاح علي، ومازن مسعود رئيس العمل الإعلامي ومدير قسم الحركة، خالد سحيم.

ووصل الحاضرون إلى اتفاق نهائي تم من خلاله توقيع عقد بين المؤسستين لتبادل الخدمات .

يشار إلى أن نادي الاتحاد يملك عددًا من المركبات التي يستفيد منها في نشاطاته وهي بحاجة لصيانة دورية وتغطية متطلباتها الأمر الذي ستتكفل به الشركة حسب العقد..ويشار إلي أنه ضمن العقد إنشاء ورشة صيانة وبشكل استثماري يعود بالفائدة على قسم الحركة بالنادي.

اجتمع صباح اليوم بمقر نادي الاتحاد كل من المدير العام بالنادي طارق الصغير، وأحمد الزوي نائب مدير إدارة الأستثمار لشؤون الرعاية، والمستشار القانوني بالنادي صلاح علي، ومازن مسعود رئيس فريق العمل بالمركز الاعلامي، ومدير قسم الحركة خالد سحيم مع المفوض العام لشركة الرائد الوكيل الرسمي لشركة shell للخدمات والمشتقات النفطية فيصل السويحلي ومدير المبيعات بالشركة السيد رامي الوحيدلي.

وتناول الاجتماع إمكانية رعاية الشركة لقسم الحركة بالنادي حيث نوقشت العديد من الأفكار بالخصوص منها رعاية الشركة لأحد الفرق الرياضية بالنادي أو تعليق شعاراتها ومنتجاتها على مركبات النادي وغيرها من الأمور المتعلقة بالدعاية لهذه الشركة مقابل دعم نادي الاتحاد، وتوصل الحاضرون إلى اتفاق نهائي تم من خلاله توقيع عقد بين المؤسستين لتبادل الخدمات .
يشار إلى أن نادي الاتحاد يملك عددًا من المركبات التي يستفيد منها في نشاطاته وهي بحاجة لصيانة دورية وتغطية متطلباتها الأمر الذي ستتكفل به الشركة حسب العقد.
ويشار إلي أنه ضمن العقد إنشاء ورشة صيانة بشكل استثماري يعود بالفائدة على قسم الحركة بالنادي.
 

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