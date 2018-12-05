بحث تفعيل برنامج تعاون رياضي مع هولندا

بشير القنطري «يسار» مع هيرمان كلاينسما رئيس مجلس التعاون الهولندي (صفحة هيئة الرياضة)

بحث رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق، بشير القنطري، مساء اليوم، مع هيرمان كلينسمان رئيس مجلس التعاون الهولندي الليبي، ونائبه نيكولاس كلينسمان، من أجل التعاون المشترك في مجال علوم الرياضة وآلية إقامة معامل ومراكز بحوث رياضية وبرنامج لتدريب الكوادر الرياضية داخليا وخارجيا.

ويهدف البرنامج الإعداد العلمي والتطبيقي المتكامل للكوادر الرياضية وإكسابها الخبرات والمعارف والمعلومات المختصة بعلوم الرياضة وحركة الإنسان وأيضا الجوانب التشريحية والصحية وحاجات النمو البدني والتعلم والتطور الحركي وتطبيقه عمليا في الحياة اليومية بما يخدم تطوير أساليب الحياة الصحية في ليبيا.

