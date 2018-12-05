الأهلي بنغازي إلى الدور الثاني لدوري الأبطال

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 05 ديسمبر 2018, 07:04 مساء

أكمل فريق أهلي بنغازي عقد الفرق الليبية المتأهلة إلى الدور 32 من مسابقتي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، «الأندية الأبطال وكأس الكنفدرالية».

سجلهما البوركيني فاروقا، من تمريرة عرضية نجح في تحويها بضربة رأسية قوية أخذت يد الحارس وسكنت سقف المرمى لفريق نواذيبو في الدقيقة 29، وأضاف المهاجم جبريل مرسال الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعد متابعة تسديدة التاورغي ليسكن الكرة في الشباك.

وسبق فريق أهلي بنغازي للتأهل إلى الدور الثاني لدوري الأبطال، فريق النصر الذي جاء على حساب فريق هلال جوبا من جنوب السودان، عندما فاز عليه ذهابا بخمسة أهداف لهدف وإيابا بأربعة أهداف لهدفين.

وفي مسابقة كأس الاتحاد الافريقي حسم فريق الاتحاد تأهله من مباراة الذهاب عندما امطر شباك ميركل من جمهورية جزر القمر بنتيجة 8 أهداف نظيفة ذهابا خارج الديار، قبل أن يعلن ميركل انسحابه وعدم خوض الإياب بتونس، فتأهل الاتحاد مباشرة.

الفريق الرابع هو الأهلي طرابلس الذي اعفته القرعة من خوض منافسات دور الـ64 فتأهل مباشرة إلى دور اـ32 من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي .

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