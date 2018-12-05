اتحاد الكرة يحدد موعد عمومية طرح الثقة من الجعفري

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 05 ديسمبر 2018, 04:49 مساء

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، موعد عقد الجمعية العمومية غير العادية من أجل طرح الثقة من رئيس الاتحاد الذي تم سحب الثقة منه عبر المكتب التنفيذي، جمال الجعفري.

ومن خلال رسالة وجهها الاتحاد وأعلن عنها عبر صفحته الرسمية، أبلغ الأمين العام للاتحاد، ناصر الصويعي، أعضاء الجمعية العمومية، بأن موعد اجتماعها غير العادي سيكون في الحادية عشرة من صباح يوم 20 ديسمبرالجاري بمدينة المرج.

وأكد اتحاد الكرة أن جدول أعمال الجمعية سيكون مركزا في مناقشة سحب الثقة من رئيس مجلس الإدارة، جمال الجعفري، حسب المادة 28 الفقرة 4 من النظام الأساسي للاتحاد الليبي لكرة القدم .

ونوهت الرسالة بأن الحضور لهذا االاجتماع يقتصر على رئيس النادي أو نائبه، وبكتاب رسمي موثق بختم النادي حسب نص المادة 21 الفقرة 3 من النظام الأساسي.

 

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