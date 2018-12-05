اتحاد اليد يشكل فروعه في المنطقتين الثالثة والرابعة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 05 ديسمبر 2018, 02:25 مساء
جانب من منافسات كرة اليد الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

أصدر الاتحاد الليبي لكرة اليد قرارًا، اليوم الأربعاء، عبر منشور، بتشكيل اتحادي المنطقتين الثالثة والرابعة لتضم المنطقة الثالثة مدن بنغازي وإجدابيا والبريقة ورأس لانوف، وأسندت رئاستها لخميس المغربي ونائبه يوسف باله والأمين العام عادل بن شتوان وأمين الصندوق جبريل العربي وعضوية رمضان فتحي وجبريل بورميه.

أما اتحاد المنطقة الرابعة فيضم مدن الأبرار والمرج والبيضاء ودرنة وطبرق وأسندت رئاسته إلى أبوبكر الزوكي ونائبيه محمود دلاف وحبيب أغباش والأمين العام مراجع العبيدي وعضوية عماد رزق الله وكمال دربي عبد الباسط محمد.

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