إماراتي وجزائري يتنافسان علي كأس شطرنج العرب بدبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 05 ديسمبر 2018, 02:17 مساء
بطل الشطرنج الإماراتي سالم عبد الرحمن (إنترنت)

تختتم، اليوم الأربعاء، في دبي بدولة الإمارات بطولة العرب للشطرنج الفردي حيث انحصر لقب التتويج بين الإماراتي سالم عبدالرحمن (7 نقاط) والجزائري بلال بلحسن (6.5 نقطة) وأقرب الملاحقين لهما المغربي هشام حمدوشي ومنير الزعبي (5.5 نقطة) لكل منهما.

وتجرى اليوم الأربعاء في الجوله التاسعة والأخيرة مواجهات بين الإماراتي سالم عبد الرحمن والمغربي تيسير محمد والجزائري بلال بلحسن يتبارى مع التونسي عمر الزعبي.

وفيما يخص اللاعبين الليبيين حسين الصابري (4.5 نقطة) فيواجه الأردني رأفت عيسي (4.5 نقطه) كما تتوافر مواجهة ليبية أخرى بين محمد أبورزيقة (2.5 نقطه) وعلي المجبري بنقطتين.

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