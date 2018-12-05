4 مدن تشهد دوري تنس الطاولة

أبطال تنس الطاولة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

تشهد مدن طرابلس ومصراتة وترهونة والزاوية بالإضافة إلى بلدة الرجبان يومي الخميس والجمعه المقبلين مباريات الجولة الثالثة للدوري الليبي لتنس الطاوله على صعيد الناشئين والكبار.

وتقام الخميس مباراة واحدة لفئة الكبار بصالة نادي المدينة وتجمع باب البحر والاتحاد المصراتي بينما تجرى الجمعة العديد من المباريات بقاعة نادي البلاغ بالرجبان ويلتقي الواحة سيناون مع شركة مليتة.

وبنفس صالة نادي البلاغ الرجبان يلتقي الوحدة الزنتان مع مدرسة الناشئين الزاوية والبلاغ الرجبان يواجه الاعتصام الرياينة.

وبصالة نادي الأمل ترهونه يستضيف أمل ترهونة المدينة وبصالة نادي المدينة بطرابلس يواجه الوحدة منافسه التحدي طمينة.



وفي فئة الناشئين تقام بصالة الزاوية مواجهة بين المدينة ومدرسة الزاوية وبصالة المدينة يلتقي الوحدة مع التحدي وبصالة النجوم مصراتة يقابل النجوم مدرسة مصراتة.

أبطال تنس الطاولة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)