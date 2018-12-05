4 مدن تشهد دوري تنس الطاولة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 05 ديسمبر 2018, 01:49 مساء
أبطال تنس الطاولة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

تشهد مدن طرابلس ومصراتة وترهونة والزاوية بالإضافة إلى بلدة الرجبان يومي الخميس والجمعه المقبلين مباريات الجولة الثالثة للدوري الليبي لتنس الطاوله على صعيد الناشئين والكبار.

وتقام الخميس مباراة واحدة لفئة الكبار بصالة نادي المدينة وتجمع باب البحر والاتحاد المصراتي بينما تجرى الجمعة العديد من المباريات بقاعة نادي البلاغ بالرجبان ويلتقي الواحة سيناون مع شركة مليتة.

وبنفس صالة نادي البلاغ الرجبان يلتقي الوحدة الزنتان مع مدرسة الناشئين الزاوية والبلاغ الرجبان يواجه الاعتصام الرياينة.

وبصالة نادي الأمل ترهونه يستضيف أمل ترهونة المدينة وبصالة نادي المدينة بطرابلس يواجه الوحدة منافسه التحدي طمينة.
 
وفي فئة الناشئين تقام بصالة الزاوية مواجهة بين المدينة ومدرسة الزاوية وبصالة المدينة يلتقي الوحدة مع التحدي وبصالة النجوم مصراتة يقابل النجوم مدرسة مصراتة.

أبطال تنس الطاولة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الشلماني يتسلح بالفيفا ضد شكوى عمروش وطلب الـ300 ألف يورو
رياضة محلية
ولادة أول طفل عن طريق نقل رحم من متبرعة متوفاة
طب وصحة
قوة الردع الخاصة تعلن القبض على منفذي اغتيال أحد عناصرها
ليبيا
كاريكاتير خيري - غسان سلامة والملتقى الوطني الليبي
كاريكاتير
«داخلية الوفاق»: إجراءات صارمة ورادعة بحق حاملي السلاح داخل الجامعات
ليبيا
انتحار مواطن بضواحى سرت شنقًا‬
ليبيا
مع تعميم «المالية» للجمارك: العملات الدولية تواصل التراجع أمام الدينار في السوق ...
ليبيا
«فورين أفيرز»: هل الأطراف الليبية مستعدة للسلام؟
ليبيا
التاجوري يحصد جائزة الأفضل في السيتي الأميركي عن العام 2018
رياضة محلية
خبير مالي يطالب بتشكيل فريق اقتصادي لإدارة الأزمة
ليبيا
الأمن ونقص الوقود على طاولة «بلدي مصراتة» ووفد الجنوب (فيديو)
ليبيا
7 قتلى و503 مصابًا ضحايا المشاجرات في بنغازي خلال نوفمبر
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حب الرشاد للتخلص من فراغات الشعر