بالصور: أنشطة ومحاضرات في ملتقى المرأة الرياضي

جانب من فاعليات المنتدى والمحاضرات (بوابة الوسط)

يتواصل بقاعة نقابة المعلمين بطرابلس ملتقى المرأة الليبية تحت شعار (صحة المرأة بلياقتها الصحيه) الذي يشرف عليه وينظمه الاتحاد النسائي الرياضي الليبي بمشاركة كبيرة من معلمات التربية البدنيه.

وفي تصريح خاص لـ«بوابة الوسط»، الأربعاء، قالت رئيس الاتحاد النسائي الليبي عواطف بوشويشه «الملتقى استهدف مشاركة 140 من معلمات التربية البدنية ويتضمن برنامجه عددًا من المحاضرات في الافتتاح».

وأضافت «ألقت الدكتورة ناجية شلابي محاضرة عن التغذية الصحية وفوائدها على الجسم واليوم محاضرة للدكتور محمد عبدالرحيم عن اكتشاف المواهب الرياضية النسائية في المؤسسات التعليمية وصقلها وتوجيهها».

واختتمت بوشويشه «الملتقى سيختتم الخميس بميدان الفروسية بأبوستة بعدد من الأنشطة الرياضية المختلفة تتضمن مسابقات في الشطرنج وتنس الطاولة والركض الشعبي ومباراة استعراضية في الكرة الطائرة».

جانب من فاعليات المنتدى والمحاضرات (بوابة الوسط)

جانب من فاعليات المنتدى والمحاضرات (بوابة الوسط)

جانب من فاعليات المنتدى والمحاضرات (بوابة الوسط)