الشلماني يتسلح بالفيفا ضد شكوى عمروش وطلب الـ300 ألف يورو

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأربعاء 05 ديسمبر 2018, 11:55 صباحا
الشلماني في الإطار الأيمن وعمروش في الأيسر (أرشيفية : الإنترنت)

كشف رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، تحركات الجزائري عادل عمروش المدير الفني السابق لمنتخب ليبيا الأول لكرة القدم تجاه الأخير.

وأكد الشلماني أن عمروش  رفع قضية جديدة ضد اتحاد الكرة الليبي مطالبًا بـ300 ألف يورو على خلفية انتهاء مهمته مع «فرسان المتوسط».

وجاء انفصال عمروش المفاجئ عن تدريب المنتخب الليبي بعد ستة أشهر من توليه المسؤولية الفنية، الأمر الذي ترتب عليه تبادل للاتهامات بينه وبين الاتحاد الليبي.

من جانبه قال عبدالحكيم الشلماني في تصريحات تليفزيونية إلى «قناة النبأ»، الثلاثاء، إن الاتحاد الليبي بصدد جمع المستندات والأوراق لوضعها أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لرفض شكوى المدرب الجزائري عادل عمروش بدفع هذه القيمة المالية في ظل وضع مالي صعب يعيشه اتحاد الكرة، فضلاً عن أن عمروش هو من بادر بالرحيل وليس العكس.

كان المدرب الإسباني خافيير كلمنتي رفع قضية سابقة منذ عام وكسـبها ضد الاتحاد الليبي، وتم تعويضه بمليون يورو.

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