12 شركة ترعى مباراة الأهلي بنغازي وبطل موريتانيا بالقاهرة اليوم

من إستعدادات فريق الكرة الأول لأهلي بنغازي (صفحة الأهلي)

كشفت إدارة النادي الأهلي عن تعاقدات جديدة في مجال التسويق، مع عدد من المؤسسات لرعاية مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره إف سي نواذيبو الموريتاني، المقرر لها اليوم الأربعاء ضمن إياب دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن النادي أن إدارة التسويق الخاصة به نجحت في التعاقد مع 12 شركة محلية لترعى المباراة الهامة التي ينوي الفريق العبور من خلالها إلى دور الـ16 «الأول».

وخسر الأهلي بنغازي مباراة الذهاب في موريتانيا بهدفين مقابل هدف، ويحتاج اليوم إلى فوز بهدف فقط ليضمن التأهل من على ملعب اللقاء بترو سبورت بالقاهرة.