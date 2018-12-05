الجعفري يطلب تأجيل اجتماع الجمعية العمومية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 05 ديسمبر 2018, 12:05 صباحا

طلب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم الموقوف مؤقتا جمال الجعفري في رسالة موقعة باسم الأندية الرياضية بتأجيل اجتماع الجمعية العمومية الذي دعا إليه في سرت ،  في الثامن  من شهر ديسمبر الجاري.

وطالب الجعفري تأجيل الاجتماع  إلى أن يتم النظر من قبل الفيفا في قضية اجتماع المكتب التنفيذي الذي انعقد في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر وقرر خلاله المكتب التنفيذي بايقاف رئيس الاتحاد مؤقتا.

الصراع الثلاثي ينتهي بإيقاف الجعفري

يذكر أن المكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم الليبي حجب الثقة عن الجعفري، خلال اجتماعه السبت الماضي، بهدف نزع فتيل الأزمة، كما تم تكليف النائب الأول لاتحاد كرة القدم الليبي، الحكم الدولي السابق، عبدالحكيم الشلماني، برئاسة الاتحاد العام مؤقتًا.

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