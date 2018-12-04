الأهلي طرابلس يستقبل اختبارات «وسباك برشلونة»

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 04 ديسمبر 2018, 06:40 مساء
أكاديمية وسباك برشلونة فرع ليبيا أثناء بطولة ودية بالدوحة (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن عضو لجنة المدربين بأكاديمية وسباك برشلونة بليبيا، يوسف السليني، بدء مرحلة اختيارات اللاعبين الليبيين الموهوبين، يومي الخميس والجمعة المقبلين فى مقر النادي الأهلي طرابلس، وسيخضع اللاعبين مواليد 2000 و2006 للاختبارات، في بنغازي وشحات ومصراتة.

وقال السليني، في تصريح لـ«بوابة الوسط»: «سيتم اختيار 20 لاعبا لفئات البراعم والأشبال والأواسط، بإشراف 6 مدربين وطنيين، وسيتم المشاركة بهم في بطولة خارجية شهر فبراير من العام القادم، بعد أن شاركت الأكاديمية في البطولة الدولية بقطر في يونيو الماضي، وستتم الاختيارات وفق مواصفات دقيقة تتبعاها الأكاديمية التي تعد أحد فروع نادي برشلونة».

 

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