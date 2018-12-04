النصر يتأهل لمواجهة كبار دوري الأبطال والمهدي «عريس» في جوبا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 ديسمبر 2018, 05:22 مساء
معتز المهدي (صفحة النصر)

حقق فريق النصر الأول لكرة القدم فوزًا تاريخيًا، اليوم، على نظيره الجنوب سوداني، الهلال جوبا، بنتيجة 4-2 في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

تناوب على تسجيل الأهداف معتز المهدي «هدفين» وهدف لكل من عمر بوخريص وخالد مجدي، وبذلك يتأهل النصر للدور الـ32 بمجموع نتيجة المباراتين 9-3 حيث سبق أن فاز النصر ذهابًا بالقاهرة، الأسبوع الماضي بنتيجة 5 - 1.

وينتظر النصر الفائز من مباراة باراك يونغ الليبيري وحوريا كوناكري الغيني، ليلتقيه في الدور الثاني، ذهابًا في 14 ديسمبر الجاري بالقاهرة.

وأنهى النصر الشوط الأول من المباراة، بثلاثية نظيفة، حملت الأهداف توقيع «عريس اللقاء» معتز المهدي «هدفين» وعمر بوخريص، هدف.
وضمن منجزات النصر في لقاء الهلال جوبا اليوم، أن لاعبه معتز المهدي أصبح صاحب أسرع هدف يحرزه فريق ليبي خارج الديار « بعد41 ثانية» ، كما نجح النصر فى تحقيق أكبر نتيجة لفريق ليبي خارج الديار ببطولة دوري الأبطال.
 

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