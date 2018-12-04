القنطري يلتقي ممثلة صندوق الأمم المتحدة وسط إشادة بخطة 2019

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الثلاثاء 04 ديسمبر 2018, 03:07 مساء
القنطري يستقبل بديوان الهيئة بيرانجيه بويل (الصفحة الرسمية لهيئة الشباب والرياضة)

استقبل دكتور بشير القنطري رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، صباح اليوم الثلاثاء، بديوان الهيئة، بيرانجيه بويل يوسفي، الممثلة المقيمة لصندوق الأمم المتحدة للسكان بليبيا، والوفد المرافق لها.

حضر الجلسة مدير مكتب التعاون الدولي بالهيئة، ومدير إدارة إعداد وتمكين الشباب ومدير إدارة التواصل مع الشباب بالهيئة، حيث نوقش خلال اللقاء خطة عمل الشباب بالهيئة للعام 2019 وآلية دعمهم ودمجهم في كافة الأنشطة والبرامج الشبابية المقبلة.

من جانبه قال القنطري: «الشباب هم المستقبل وعلينا تقع مسؤولية أخذ زمام المبادرة للوصول إلى الأهداف الوطنية وتحقيق آمال وطموحات شبابنا».

وقد عبرت ممثلة صندوق الأمم المتحده للسكان عن إعجابها بخطة العمل المدروسة للهيئة للعام المقبل، وأن دعم شريحة الشباب في ليبيا من أولوياتهم للمساهمة في الدفع بهم للبناء والتطوير والمساهمة في إرساء السلم المجتمعي.

القنطري يستقبل بديوان الهيئة بيرانجيه بويل (الصفحة الرسمية لهيئة الشباب والرياضة)
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