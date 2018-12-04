الشلماني يلتقي القنطري ويطلع الوزير بأجندة الكرة الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 04 ديسمبر 2018, 02:31 مساء
القنطري خلال لقائه مع الشلماني (المركز الإعلامي لاتحاد الكرة)

التقى دكتور بشير القنطري رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني أمس الإثنين حسب صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم.

وتم خلال اللقاء اطلاع الوزير بأهم وأبرز نشاطات اتحاد الكرة، كما تمت مناقشة برنامج المنتخب الليبي الأول واستحقاقاته القادمة، ومناقشة سير مسابقة الدوري الليبي لكرة القدم، وأكد أهمية استمراريته.

ووعد الوزير بتذليل الصعاب كافة التي تعترض سير عمل ومسيرة الاتحاد الحالي، لعل أبرزها المقر الحالي الذي تشغله الوزارة، كما حيا الوزير الخطوة التي أقدم عليها اتحاد الكرة مؤخرًا بانتهاجه مبدأ الشفافية في كل ما يتعلق بعمل الاتحاد، وتم في ختام اللقاء التأكيد على أهمية التواصل المستمر، على أن يعقد مؤتمر صحفي مشترك خلال الفترة القريبة المقبلة.

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