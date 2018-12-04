النصر والسويحلي والأهلي طرابلس إلى نهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة

منافسات سابقة في الكرة الطائرة بمشاركة السويحلي (أرشيفية : الإنترنت)

تأهل فرق النصر والسويحلي والأهلي طرابلس إلى نهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة، وذلك عقب تفوقها في نهائيات التصفيات لفرق المناطق (الأولى والثانية والثالثة) التي أقيمت مساء أمس الإثنين.

وجاء تأهل فريق النصر عن فرق المنطقة الأولى على حساب فريق الأهلي بنغازي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في المباراة التي جمعتهما بقاعة سليمان الضراط.

وتأهل فريق السويحلي عن فرق المنطقة الثانية على حساب فريق الاتحاد المصراتي بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر بالانسحاب.

بينما تأهل الأهلي طرابلس عن فرق المنطقة الثالثة على حساب فريق الاتحاد بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر في المباراة التي جمعتهما بالقاعة الكبرى بطرابلس.

وحددت لجنة المسابقات العامة بالاتحاد العام للكرة الطائرة نهاية شهر أبريل المقبل موعدًا لإقامة نهائيات كأس ليبيا للموسم الرياضي 2018-2019.