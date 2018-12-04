الشلماني ينفذ خطة فصل المنتخب عن مشاكل الكرة الليبية

الشلماني خلال لقائه مع المدير الإداري للمنتخب الوطني سالم صولة (المركز الإعلامي)

التقى رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، المدير الإداري للمنتخب الوطني سالم صولة، حيث أكد أهمية الإسراع في تقديم برنامج المنتخب وتحضيراته من معسكرات تدريبية ومباريات ودية دولية ومتابعة كل اللاعبين من أجل إسعاد الجماهير الرياضية الليبية في مباراة جنوب أفريقيا المرتقبة خلال شهر مارس المقبل.

ونشرت صحفة الاتحاد الليبي لكرة القدم في إطار المتابعة من قبل الاتحاد للوقوف على جاهزية لاعبي المنتخب الأول، حيث تم إيفاد اللاعب الدولي محمد صولة لتلقي العلاج بتونس جراء الإصابة التي تعرض لها صولة في مباراة المنتخب الأخيرة أمام سيشل.

كما وعد رئيس اتحاد الكرة بتشجيع وتحفيز كل اللاعبين على حد سواء وتذليل كل الصعاب التي تعترض مسيرة المنتخب خلال هذه المرحلة المهمة والحاسمة.

ويهدف الشلماني من اجتماعه بالمدير الإداري للمنتخب للتأكيد على رسالة فصل الفرق الوطنية وتحديدًا الفريق الأول عن كل المشاكل العالقة بشأن رئيس اتحاد الكرة الموقوف جمال الجعفري بهدف التركيز على المباراة المصيرية المقبلة أمام جنوب أفريقيا.