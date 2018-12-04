مراقبون محترفون في الأسبوع الثاني من الدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 04 ديسمبر 2018, 01:32 مساء
مباراة سابقة في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن مواعيد ومراقبي الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، والتي تنطلق الأربعاء بمباراة التحدي ونجوم أجدابيا على ملعب بنينا ببنغازي والمراقب فتحي البرغثي.

ويتجدد الموعد الخميس مع مباراتين بملعب درنة، حيث يحتضن لقاء دارنس وضيفه الأخضر والمراقب علي عطية، وبملعب الخمس سيجمع اللقاء الوحدة والمدينة والمراقب محمد محرز.

ويستضيف الجمعة فريق الأولمبي منافسه أبوسليم على ملعب الزاوية والمراقب عبدالله شكشاكة، على أن يقام السبت ثلاث مباريات، ويستضيف الصداقة فريق الهلال على ملعب شحات والمراقب عمر جمعة، وخليج سرت يستضيف التعاون والمراقب فوزي الهيشي، والشط يتبارى مع الاتحاد المصراتي على ملعب الزاوية والمراقب حسين العارف.

ويستضيف فريق رفيق الأحد منافسه المحلة على ملعب صرمان والمراقب ناجي الخباط، والأربعاء يستضيف الخمس فريق السويحلي والمراقب أحمد عاشور.

ثلاث مباريات أجلت في الأسبوع الثاني وهي شباب الجبل مع الأهلي بنغازي، ومباراة النصر والأنوار، وديربي العاصمة بين الاتحاد والأهلي طرابلس بسبب المشاركات الأفريقية.

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