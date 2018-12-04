53 مشاركًا في بطولة الغربية للووشو

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 04 ديسمبر 2018, 01:25 مساء
أبطال الووشو الليبي خلال فاعليات سابقة (فيسبوك)

أشاد رئيس اللجنة التسييرية للووشو، بشير العرضاوي، عبر تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، الثلاثاء، بالنجاح الذي تحقق في بطولة الغربية للووشو صنف (الساندا) التي أقيمت بصالة كلية التربية البدنية بطرابلس.

وشهدت مشاركة 53 رياضيًا، حيث قال: «البطولة تميزت بالتنظيم الجيد وبالمواهب الواعدة في عدد من الفرق».

وحيا العرضاوي كلية التربية البدنية على الاستضافة وجميع الأندية المشاركة والحكام ووسائل الإعلام وكل من ساهم في النجاح.
 
تسييرية الووشو نظمت في الفترة الماضية بطولة مماثلة لأندية المنطقة الشرقية وتجهز قريبًا لتنظيم بطولة لأندية المنطقة الجنوبية.

تتويج في لعبة الووشو (فيسبوك)
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