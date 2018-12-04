حسونة: نجهز لانطلاق مسابقات اليد بالمنطقة الغربية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 04 ديسمبر 2018, 01:03 مساء
منافسات سابقة من الدوري الليبي لكرة اليد (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس المنطقة الغربية لكرة اليد أحمد حسونة في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، الثلاثاء، أن مسابقات الناشئين والآمال والأواسط بالمنطقة الغربية ستنطلق في منتصف ديسمبر الجاري وتضم أندية مصراتة والخمس وطرابلس وزوارة.
 
وأضاف حسونة أن مسابقة البراعم مواليد 2003/ 3004 ستقام من 9 فرق، وُزعت على مجموعتين ضمت الأولى فرق الشرطة والأهلي طرابلس والجزيرة والصباح والمشعل.

وتشكلت الثانية من الاتحاد والسلام والصخرة والأولمبي، وستتبارى كل مجموعة فيما بينها من مرحلتين ذهابًا وإيابًا ويتأهل الأول والثاني للدور الرباعي.

مسابقة الأشبال مواليد 2001/ 2002 بمشاركة ثمانية فرق وُزعت من مجموعة واحدة بمشاركة أندية الاتحاد والأهلي طرابلس والجزيرة والشموع والمشعل وتتبارى الفرق من مرحلتين ذهابًا وإيابًا.
 
أما مسابقة الأواسط فتقام من مجموعة واحدة بمشاركة فرق الاتحاد والأهلي طرابلس والمشعل والأولمبي والجزيرة والشموع والصباح ومن مرحلتين ذهابًا وإيابًا.

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