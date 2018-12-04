سلة الشباب تلتقي المدينة في افتتاح الأسبوع الثاني

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 04 ديسمبر 2018, 11:39 صباحا
جانب من منافسات كرة السلة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة السلة مواعيد مباريات الأسبوع الثاني للدوري الممتاز، الذي سينطلق الأربعاء بمباراة المدينة والشباب بالقاعة الكبرى في العاصمة طرابلس.

ويشهد الخميس الموعد مع مباراتين بمجمع سليمان الضراط ببنغازي، حيث تقام المباراة الأولى بين الأهلي بنغازي والهلال، ويعقبها لقاء التحدي وخالد بن الوليد.

وبنفس الملعب، الجمعة، يستضيف النصر منافسه المروج، حيث يقام دوري السلة هذا الموسم بمشاركة 12 فريقًا ومن مجموعتين وثلاث مراحل على أن يتأهل أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى من كل مجموعة للدور السداسي الذي سيقام بنظام التجمع ومن مرحلتين.

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