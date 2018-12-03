تعادل وخسارتان لليبيا في عربية الشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 03 ديسمبر 2018, 09:34 مساء
من منافسات الشطرنج الليبي (أرشيفية: الإنترنت)

اكتفى المنتخب الليبي للشطرنج بتعادل واحد وخسارتان في سابع جولات البطولة العربية للشطرنج المقامة حاليًا بالإمارات، حيث تعادل حسين الصابري مع اللاعب السعودي، عبدالقادر الرايس، وخسارة محمد أبورزيقة، أمام الإماراتي سلطان، وخسارة علي المجبري أمام السعودي المسرحي .

الترتيب بعد الجولة السابعة
يواصل الإماراتي عبدالرحمن سالم صدارته للبطوله ب 6 نقاط وأقرب الملاحقين الجزائري بلال بلحسين 5.5 نقطة والمصري أحمد عدلي 5 نقاط واليمني بشير القديمي 5 نقاط ويأتي ترتيب اللاعبين الليبيين حسين الصابري في الترتيب 16 ب 3.5 نقطة ومحمد ابورزيقة الترتيب 23 برصيد 2.5 نقطة وعلي المجبري في الترتيب ال 28 ما قبل الأخير ب 1 نقطة واحدة .

أهم مباريات الجوله 8
والثلاثاء الموعد مع الجولة الثامنة ما قبل الأخيرة وفي أهم المباريات مواجهة بين المتصدرين الإماراتي عبدالرحمن سالم واليمني بشير القديمي وأيضا المغربي هشام حمدوشي يلتقي الجزائري شفيق الطالبي .
وفيما يخص اللاعبين الليبيين محمد ابورزيقة يلتقي السعودي المسرحي وحسين الصابري يواجه الأردني أحمد الخطيب وعلي المجبري يتبارى مع سلمان البحريني
 

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