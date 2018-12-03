تكتل الأندية الــ 9 يتخذ موقفًا تجاه دوري الأولى

من اجتماع الندية الـ9 بالجبل الأخضر وأجدابيا بنغازي (ريميسا)

أكدت 9 أندية بالجبل الأخضر وأجدابيا بنغازي، تمسكها بآلية نظام مسابقة الدرجة الأولى بنظامها الجديد، والذي اقترحه المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية بمدينة مصراته.

وقررت أندية «الهوارية والعين والمنار والبرنس وبن جواد والصقور والخليج والسواعد والخليج»، في اجتماعها اليوم الاثنين بمقر نادي السواعد، تمسكها بنظام الدوري الجديد.

وهددت الأندية الـ 9 في بيانها، باتخاذ موقف حازم، حالة محاولة البعض عرقلة النظام الجديد للمسابقة، للحفاظ على مصالح أنديتها، وفقًا لموقع «ريميسا» .

وشكلت الأندية في ختام الاجتماع، لجنة من الأندية المجتمعة للتواصل مع الأندية المستفيدة من مقترح المكتب التنفيذي بالمنطقتين الغربية والجنوبية.

