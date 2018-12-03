تكتل الأندية الــ 9 يتخذ موقفًا تجاه دوري الأولى

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 ديسمبر 2018, 09:12 مساء
من اجتماع الندية الـ9 بالجبل الأخضر وأجدابيا بنغازي (ريميسا)

أكدت 9 أندية بالجبل الأخضر وأجدابيا بنغازي، تمسكها بآلية نظام مسابقة الدرجة الأولى بنظامها الجديد، والذي اقترحه المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية بمدينة مصراته.

وقررت أندية «الهوارية والعين والمنار والبرنس وبن جواد والصقور والخليج والسواعد والخليج»، في اجتماعها اليوم الاثنين بمقر نادي السواعد، تمسكها بنظام الدوري الجديد.

وهددت الأندية الـ 9 في بيانها، باتخاذ موقف حازم، حالة محاولة البعض عرقلة النظام الجديد للمسابقة، للحفاظ على مصالح أنديتها، وفقًا لموقع «ريميسا» .

وشكلت الأندية في ختام الاجتماع، لجنة من الأندية المجتمعة للتواصل مع الأندية المستفيدة من مقترح المكتب التنفيذي بالمنطقتين الغربية والجنوبية.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأسرة الرياضية الليبية تودع عميد المصورين
رياضة محلية
غوتيريش يدعو لإنصاف أكثر من مليار شخص يتعايشون حاليًا مع الإعاقة
دولى
بالصور: الأمم المتحدة تعيد تجهيز ملعب العزيزية
رياضة محلية
سكان الأكواخ في المرج يطالبون بـ«مسكن صحي»
ليبيا
لنقي: التقارب بين مجلسي النواب والدولة «وصل إلى درجة كبيرة من التفاهم والتوافق»
ليبيا
النويري: المرجعية الدستورية هي الضمان الوحيد لتنظيم الاختلاف وقيام الدولة
ليبيا
نجاة الناشط سليمان البيوضي من محاولة اغتيال بمنطقة الدافنية في مصراتة
ليبيا
في محطته الخامسة..بن سلمان يزور الجزائر لاستطلاع الملف الليبي وسوق النفط
ليبيا
أمطار غزيرة في بنغازي تعرقل حركة السير بالمدينة
ليبيا
دبلوماسي فرنسي: المؤتمر الوطني في خارطة سلامة قد ينهي الأزمة الليبية
ليبيا
السراج يتفق مع ملك الأردن على تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين
ليبيا
إحباط هجوم مسلح على مركز شرطة بنينا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق متعددة لارتداء الكارديجان في الشتاء