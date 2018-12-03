سند الورفلي يشارك طارق التائب في إنجاز ليبي بأفريقيا

سند الورفالي «يمين» مع طارق التائب (أرشيفية: الإنترنت)

اشترك اللاعب الدولي سند الورفلي، مع نجم الكرة الليبية السابق، طارق التائب، في أحد الألقاب التاريخية الخاصة ببطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وبات الورفلي، ثاني لاعب بعد التائب يتوج بلقب كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية»، بعدما ساهم في فوزِ فريقه الرجاء المغربي بالبطولة أول أمس، على حساب فريق فيتا كلوب الكونغولي، بمجموعِ لقائي الذهاب والإياب «4 - 3»، وفقًا لقناة«218».

وانتقل الورفلي من فريقه الأهلي طرابلس إلى الرجاء المغربي، مطلع العام الحالي، على سبيل الإعارة، وسبق للنجم طارق التائب الفوز بكأسِ «الكونفدرالية» في الموسم الذي قاد فيه فريق الصفاقسي التونسي إلى اللقب الأفريقي.

