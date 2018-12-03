تأهل الاتحاد إلى دور جديد في «الكونفيدرالية»

مهاجم الاتحاد محمد زعبية يسيطر على الكرة في احدى تدريبات الفريق (صفحة الاتحاد)

أكد نادي الاتحاد أنه تلقى رسالة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تفيد بمسمى الدور الذي تأهل إليه فريق الكرة الأول بالنادي ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية»، بعد فوزه ذهابًا على فريق ميركل بطل جزر القمر ، بثمانية أهداف دون رد، قبل أن ينسحب المنافس من البطولة .

ونشرت إدارة نادي الاتحاد على صفحة النادي بموقع «فيس بوك» نص رسالة الـ«كاف» التي تعلن تأهل الفريق للدور 16 «الأول»، حسب التسمية الجديدة والتي كانت تسمى في السابق الدور 32، مع العمل بأنه دور الـ 16 «الأول» يليه دور آخر يسمى دور الـ «16» الثاني (مكرر) والذي يؤهل إلى دوري المجموعات.

وتأهل فريق الاتحاد إلى دور الـ 16 الأول، بعد تلقي إدارة النادي إخطارًا من الاتحاد الأفريقي « كاف» يشير إلى رغبة فريق ميركل بطل جزر القمر في الانسحاب من مباراة الإياب أمام بطل ليبيا في إياب دور الـ64 من تصفيات «الكونفيدرالية».

وبرر نادي ميركل اعتذاره الرسمي عن عدم خوض لقاء الإياب أمام الاتحاد، الأسبوع المقبل بتونس، توفيرًا للنفقات.

