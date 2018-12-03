طائرة السويحلي وأهلي طرابلس إلى نهائيات الكأس

من مباراة الأهلي طرابلس والأفريقي (صفحة الأهلي طرابلس)

ضمن فريقا أهلي طرابلس والسويحلي تأهلهما لنهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة، بعد أن فاز الأول على الاتحاد بثلاثة أشواط دون رد «25 / 17 ، 25/ 21 ، 25/ 17» في المباراة التي جمعتهما اليوم بقاعة طرابلس، وعلى ملعب قاعة مصراته، حضر السويحلي وغاب الاتحاد المصراتي، فتأهل الأول بفوز اعتباري بقرار من حكام المباراة، عبدالسلام الرفاعي وعبدالحكيم رمضان، بعد انتظارهما الوقت القانوني لحضور الاتحاد المصراتي، دون جدوى.

وتقام مساء اليوم مباراة تحديد الفريق المتأهل الثالث لنهائيات الكأس، تجمع النصر وأهلي بنغازي بمجمع بنغازي وبدون حضور الجمهور.

