طلاب مدرسة ناصر يتألقون في ماراثون البيضاء

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الإثنين 03 ديسمبر 2018, 05:39 مساء
الفائزون بالمراكز العشرة الأولى بماراثون البيضاء (بوابة الوسط)

فاز عشرة طلاب من مدرسة ناصر الثانوية بمدينة البيضاء بـ 6 مراكز من بيت المراكز العشرة الأولى في ماراثون السلام المقام بالمدينة، بمشاركة 100 طالب من مختلف المدارس التعليمية.

ويأتي ماراثون السلام ضمن مشروع المشاركة الشبابية والمدنية، تحت إشراف المجلس البلدي ومنظمة اليونيسف.

وكانت نقطة التجمع أمام حديقة الشهيدة رقية، إلى ساحة المحكمة، حيث تحصل العشرة الأوائل في ختام الماراثون على جوائز قيمة.

وجاء ترتيب الفائزين بالمراكز العشرة، على النحو التالي: «عادل إبراهيم يونس، (مدرسة الاستقلال - بلال صالح حسن، (مدرسة ناصر) - عثمان خالد إبراهيم، (مدرسة ناصر) - حسين عادل محمد، (مدرسة الربيع العربي) - حسام بوشناف، (مدرسة ناصر) - عبدالقوي صالح (مدرسة الربيع العربي) - علي ماهر، (مدرسة ناصر) - إسلام عبدالسلام، (مدرسة الربيع العربي) - نورالدين عطية، (مدرسة ناصر) - موسي عبدالله موسي، (مدرسة ناصر)».
 

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