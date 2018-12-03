الـ«كاف» يتلقي إخطارًا بالانسحاب الأفريقي أمام الاتحاد الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 03 ديسمبر 2018, 03:28 مساء
جانب من تدريبات حراس المرمى بفريق الاتحاد (المركز الإعلامي)

تلقت إدارة نادي الاتحاد إخطارًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يشير إلى رغبة فريق ميركل بطل جزر القمر في الانسحاب من مباراة الإياب أمام بطل ليبيا في إياب دور الـ64 من تصفيات «الكونفيدرالية».

يأتي هذا بعد أن قرر مسؤولو نادي ميركل في جزر القمر الاعتذار الرسمي عن عدم خوض لقاء الإياب المقرر له في تونس توفيرًا للنفقات والمصاريف لعدم جدوى خوض المباراة بعد تأكد خروج الفريق الذي خسر بثمانية أهداف نظيفة على أرضه ووسط جماهيره.

الخسارة الثقيلة دفعت مسؤولي بطل جزر القمر لمخاطبة «كاف» بشأن الاعتذار مع تقديم الأسباب لتجنب أي عقوبات مستقبلية من جانب الاتحاد الأفريقي.

ويعد مكسب فريق الاتحاد الليبي هو أحد أكبر النتائج التي حققتها الأندية الليبية داخل القارة السمراء على صعيد بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية.

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