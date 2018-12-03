اتحاد الكرة الليبي يصدر جدول مباريات الأسبوع الثاني

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 03 ديسمبر 2018, 03:22 مساء
منافسات سابقة من الدوري الليبي لكرة القدم (أرشيفية : الإنترنت)

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم جدولاً جديدًا لمباريات الأسبوع الثاني من الدوري الممتاز بمجموعتيه للموسم الرياضي 2018 - 2019.

المجموعة الأولى:
الأربعاء 5 ديسمبر: التحدي يلتقي نجوم أجدابيا بملعب بنينا
الخميس 6 ديسمبر: دارنس يلتقي الأخضر بملعب درنة.
السبت 8 ديسمبر: الصداقة يلتقي الهلال بملعب شحات وخليج سرت يلتقي التعاون بملعب سرت.

يشار إلى أن مباراة النصر التي سيواجه فيها الأنوار، وكذلك الأهلي بنغازي الذي سيلتقي شباب الجبل تم تأجيلهما بسبب انشغال النصر والأهلي بنغازي بالمشاركة الأفريقية.

وجميع مباريات المجموعة ستقام في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

المجموعة الثانية:
الخميس 6 ديسمبر: الوحدة يلتقي المدينة بملعب الخمس.
الجمعه 7 ديسمبر: الأولمبي يلتقي أبوسليم بملعب الزاوية.
السبت 8 ديسمبر: الشط يلتقي الاتحاد المصراتي بملعب الزاوية.
الأحد 9 ديسمبر: رفيق يلتقي المحلة بملعب صرمان.
الأربعاء 12 ديسمبر: الخمس يلتقي السويحلي بملعب الخمس.

مباراة الاتحاد والأهلي طرابلس مؤجلة خلال هذا الأسبوع بسبب المشاركة الأفريقية.

وجميع مباريات المجموعة ستقام في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

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