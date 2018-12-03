الطائرة تصدر الترتيب العام لفرق المجموعتين

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 03 ديسمبر 2018, 03:17 مساء
جانب من منافسات سابقة في الطائرة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد العام للكرة الطائرة الترتيب العام لفرق المجموعتين الأولى والثانية، وذلك بعد ختام مرحلة الذهاب لمسابقة دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة 2018-2019.

وبذلك يكون الترتيب العام لفرق المجموعة الأولى: السويحلي21 نقطة والنصر 18 نقطة والتصدي 14 نقطة وأساريا 11 نقطة والاتحاد 10 نقاط والمروج 6 نقاط والتحدي مصراتة 3 نقاط والأولمبي نقطة واحدة.
 
أما الترتيب العام لفرق المجموعة الثانية: الأهلي طرابلس 15 نقطة والاتحاد المصراتي 15 نقطة والأهلي بنغازي 12 نقطة والجزيرة 9 نقاط وصقور العلالقة 7 نقاط والأفريقي زليتن 3 نقاط والهلال نقطتان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سكان الأكواخ في المرج يطالبون بـ«مسكن صحي»
ليبيا
النويري: المرجعية الدستورية هي الضمان الوحيد لتنظيم الاختلاف وقيام الدولة
ليبيا
نجاة الناشط سليمان البيوضي من محاولة اغتيال بمنطقة الدافنية في مصراتة
ليبيا
في محطته الخامسة..بن سلمان يزور الجزائر لاستطلاع الملف الليبي وسوق النفط
ليبيا
أمطار غزيرة في بنغازي تعرقل حركة السير بالمدينة
ليبيا
دبلوماسي فرنسي: المؤتمر الوطني في خارطة سلامة قد ينهي الأزمة الليبية
ليبيا
السراج يتفق مع ملك الأردن على تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين
ليبيا
إحباط هجوم مسلح على مركز شرطة بنينا
ليبيا
«الخطوط الليبية» توضح أسباب تعليق رحلاتها في مطار بنينا
ليبيا
ناقلات نفط ترسو في 3 موانئ بعد 48 ساعة إغلاق
ليبيا
«وول ستريت جورنال»: رسائل تعزز الشبهات حول دور ولي العهد السعودي في قضية خاشقجي
دولى
رمضان المزداوي لــ«الوسط»: أستعد للمشاركة في مسلسل «زنقة الريح».. وأجهز فيلمي ...
ثقافة وفن
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق متعددة لارتداء الكارديجان في الشتاء