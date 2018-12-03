الطائرة تصدر الترتيب العام لفرق المجموعتين

جانب من منافسات سابقة في الطائرة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد العام للكرة الطائرة الترتيب العام لفرق المجموعتين الأولى والثانية، وذلك بعد ختام مرحلة الذهاب لمسابقة دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة 2018-2019.

وبذلك يكون الترتيب العام لفرق المجموعة الأولى: السويحلي21 نقطة والنصر 18 نقطة والتصدي 14 نقطة وأساريا 11 نقطة والاتحاد 10 نقاط والمروج 6 نقاط والتحدي مصراتة 3 نقاط والأولمبي نقطة واحدة.



أما الترتيب العام لفرق المجموعة الثانية: الأهلي طرابلس 15 نقطة والاتحاد المصراتي 15 نقطة والأهلي بنغازي 12 نقطة والجزيرة 9 نقاط وصقور العلالقة 7 نقاط والأفريقي زليتن 3 نقاط والهلال نقطتان.