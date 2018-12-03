ترتيب متأخر لليبيا في عربية الشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 03 ديسمبر 2018, 03:08 مساء
بطل الإمارات سالم عبد الرحمن في إحدى الجولات (إنترنت)

سجلت ليبيا تعادلاً واحدًا في الجولة السادسة لبطولة العرب للشطرنج التي تتواصل بدولة الإمارات عبر حسين الصابري الذي تعادل مع الجزائري علي ناصر وخسارة محمد أبورزيقة أمام السوري عبدالقادر الرايس، وعلي المجبري أمام الإماراتي علي عبدالعزيز.
 
وبعد الجولة السادسة جاءت الصدارة للإماراتي سالم عبدالرحمن بـ5 نقاط، وخلفه يتواجد ثلاثة لاعبين بـ4.5 نقطة لكل من الجزائري بلال بلحسين والمغربي هشام الحمدوشي والأردني رأفت عيسي.

وجاء خامسًا المصري أحمد عدلي بـ4 نقاط، وسادسًا اليمني بشير القديمي 4 نقاط، وجاء ترتيب اللاعبين الليبيين حسين الصابري 18 برصيد 3 نقاط، ويليه محمد أبورزيقة في الترتيب 19 بـ3 نقاط، وعلي المجبري في الترتيب الـ28 وقبل الأخير بنقطة واحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سكان الأكواخ في المرج يطالبون بـ«مسكن صحي»
ليبيا
النويري: المرجعية الدستورية هي الضمان الوحيد لتنظيم الاختلاف وقيام الدولة
ليبيا
نجاة الناشط سليمان البيوضي من محاولة اغتيال بمنطقة الدافنية في مصراتة
ليبيا
في محطته الخامسة..بن سلمان يزور الجزائر لاستطلاع الملف الليبي وسوق النفط
ليبيا
أمطار غزيرة في بنغازي تعرقل حركة السير بالمدينة
ليبيا
دبلوماسي فرنسي: المؤتمر الوطني في خارطة سلامة قد ينهي الأزمة الليبية
ليبيا
السراج يتفق مع ملك الأردن على تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين
ليبيا
إحباط هجوم مسلح على مركز شرطة بنينا
ليبيا
«الخطوط الليبية» توضح أسباب تعليق رحلاتها في مطار بنينا
ليبيا
ناقلات نفط ترسو في 3 موانئ بعد 48 ساعة إغلاق
ليبيا
«وول ستريت جورنال»: رسائل تعزز الشبهات حول دور ولي العهد السعودي في قضية خاشقجي
دولى
رمضان المزداوي لــ«الوسط»: أستعد للمشاركة في مسلسل «زنقة الريح».. وأجهز فيلمي ...
ثقافة وفن
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق متعددة لارتداء الكارديجان في الشتاء