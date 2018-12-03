ترتيب متأخر لليبيا في عربية الشطرنج

بطل الإمارات سالم عبد الرحمن في إحدى الجولات (إنترنت)

سجلت ليبيا تعادلاً واحدًا في الجولة السادسة لبطولة العرب للشطرنج التي تتواصل بدولة الإمارات عبر حسين الصابري الذي تعادل مع الجزائري علي ناصر وخسارة محمد أبورزيقة أمام السوري عبدالقادر الرايس، وعلي المجبري أمام الإماراتي علي عبدالعزيز.



وبعد الجولة السادسة جاءت الصدارة للإماراتي سالم عبدالرحمن بـ5 نقاط، وخلفه يتواجد ثلاثة لاعبين بـ4.5 نقطة لكل من الجزائري بلال بلحسين والمغربي هشام الحمدوشي والأردني رأفت عيسي.

وجاء خامسًا المصري أحمد عدلي بـ4 نقاط، وسادسًا اليمني بشير القديمي 4 نقاط، وجاء ترتيب اللاعبين الليبيين حسين الصابري 18 برصيد 3 نقاط، ويليه محمد أبورزيقة في الترتيب 19 بـ3 نقاط، وعلي المجبري في الترتيب الـ28 وقبل الأخير بنقطة واحدة.