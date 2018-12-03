بالصور: الأمم المتحدة تعيد تجهيز ملعب العزيزية

جانب من أعمال تجهيز ملعب العزيزية (المركز الإعلامي)

أعلن مدير ملعب مدينة العزيزية، عبدالمجيد حبلوص، أن الملعب سيكون جاهزًا الفترة القادمة وخاصة للفئات السنية، حيث لا يحتمل حاليًا عددًا كبيرًا من المباريات.

وقال حبلوص في تصريح إلى «بوابة الوسط» الإثنين «الملعب يحتاج إلى وقفة جادة ليكون أحد الملاعب التي تسهم في تطوير اللعبة ولقربه من طرابلس».

وأضاف «وجود برنامج صيانة كبير مستقبلي بالتنسيق مع الأمم المتحدة في ليبيا يشمل رفع سعة الملعب لقرابة العشرة آلاف متفرج».

واختتم «هناك ميزانية مرصودة لذلك بسبب أنه من الملاعب المتضررة من الحروب، حيث سيتم تحديث مرافقه، كما يحتاج مجموعة من العاملين للاهتمام به حيث يعاني قلة العاملين في كادره».

جانب من أعمال تجهيز ملعب العزيزية (المركز الإعلامي)

جانب من أعمال تجهيز ملعب العزيزية (المركز الإعلامي)