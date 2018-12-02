انطلاقة مدوية لسلة النصر تحسم كلاسكو بنغازي

جماهير النصر ترفع لوحة خلفية لشعاره في مبرارة فريقها مع سلة أهلي بنغازي (صفحة النصر)

حسم النصر كلاسكو بنغازي لكرة السلة لصالحه، بفوزه اليوم علي منافسه الأهلي بنغازي في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى ذهابا من بطولة الدوري، على صالة المجمع الرياضي ببنغازي وبدون حضور جماهيري .

الربع الأول كان سريعا وشهد مستوي طيبا ولمحات فنية من الفريقين، وانتهي بتقدم أهلي بنغازي بفارق ست نقاط «21 / 15» وفي الربع الثاني تقاربت النتيجة في أكثر الأحيان، وتعادل الفريقان عند النقطة 25، سجل بعدها النصر ثلاثية ليتقدم 28 / 25 ليحافظ علي تقدمه حتى نهاية الربع الثاني «31/ 26».

وفي الربع الثالث يسجل النصر 21 نقطة مقابل 18 للأهلي بنغازي، لينهي الشوط متقدمًا «52 / 44».

وشهدت أحداث الشوط الربع تقدمًا لافتًا للنصر الذي تمكن من إنهاء المباراة لصالحه وبفارق وصل الى 19 نقطة «78 / 59».

