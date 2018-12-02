التأشيرة البرتغالية تحرم ليبيا من متوسطية الاجسام

البطل الليبي لكمال الأجسام، صلاح أبوفناس أثناء تتويجه ببطولة العالم (أرشيفية: الإنترنت)

صرح عضو الاتحاد الليبي لبناء الأجسام، عادل البيباص، أن الاتحاد وافق على دعوة المشاركة في بطولة البحر المتوسط للأجسام التي ستقام بالبرتغال، بوفد برئاسة عضو الاتحاد أحمد سوالم، وأربعة رياضيين «أبوعجيله - أبوراس - رشاد أبوقرين - عمر الميلودي - حسين بن عبدالله»، والحكمين، عبدالله كعوان وكمال عريبي.

وقال البيباص في تصريحه لـ«بوابة الوسط»: «أخبرت الاتحاد البرتغالي بمشاركتنا في البطولة، وسافر وفد منتخبنا إلى تونس وأجروا مقابلات بالسفارة البرتغالية وسددوا الرسوم المالية المقررة للحصول على التأشيرة، ولكن للأسف تأخر السلطات البرتغالية في الرد، فحرم أبطالنا من المشاركة في هذا المحفل المتوسطي».

وتابع البيباص، «المكتب التنفيذي سيناقش هذا الموضوع في اجتماعه القادم وسيتوجه بمذكرات رسمية للاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية، وهيئة الشباب والرياضة الليبية من أجل اتخاذ إجراء حازم والاعتذار رسميا لليبيا وضمان عدم تكرار مثل ذلك مستقبلا».

