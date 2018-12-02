الهلال يرفع حصيلة التهديف إلى 20 في الأسبوع الأول للدوري

من تدريب سابق لفريق الهلال (صفحة الهلال)

انتهت مباراة الهلال وخليج سرت من المجموعة الأول للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بفوز فاز فريق الهلال على خليج سرت، بهدف دون رد، في الجولة الأولى من الدوري الممتاز، والتي جرت مساء اليوم بملعب بنينا.

سجل هدف الهلال اللاعب مصطفي عادل التاجوري في الدقيقة 66 من زمن الشوط الثاني، ليرفع حصيلة التهديف لثماني مباريات أقيمت في الأسبوع الأول من البطولة، إلى 20 هدفا.

وسجل فريق الاتحاد المصراتي النتيجة الأكبر في الأسبوع الأول، بفوزه على المحلة بأربعة أهداف نظيفة، وجاءت مباراة السويحلي والأولمبي في المرتبة الثاني، حيث انتهت لصالح السويحلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم نجوم أجدابيا والصداقة وانتهت بتعادلهما 2 - 2.

يشار إلى أن 14 نادياً رفضت المشاركة ببطولة الدوري، حتى الآن، وهي: الأهلي طرابلس والنصر والأهلي بنغازي والمدينة والأخضر والأولمبي والشط والمحلة والتعاون ونجوم أجدابيا وشباب الجبل والخمس وأبوسليم والوحدة.

ورهنت الأندية الـ14 مشاركتها في بطولة الدوري بمطلبين، أولهما بعقد جمعية عمومية هدفها إقصاء رئيس اتحاد الكرة جمال الجعفري، ثم تحديد آلية واضحة لدعم الأندية ماليًا من قبل الحكومة.

نتائج الاسبوع الأول للدوري:-

الاتحاد المصراتي - (المحلة 4- صفر)

الوحدة - ابوسليم - ( 1- صفر)

نجوم أجدابيا -الصداقة بشحات - ( 2-2 )

الأخضر - التحدي - (1- صفر)

المدينة - رفيق ( 2-1)

السويحلي - الأولمبي ( 3 -2 )

شباب الجبل - الأنوار (1- صفر)

الهلال - خليج سرت (1-صفر ).

وتم تأجيل ثلاث مباريات مهمة في الأسبوع الأول بسبب مشاركتهم الافريقية، وهي، مباراة أهلي بنغازي ودارنس، والنصر والتعاون، وأهلي طرابلس والخمس.

