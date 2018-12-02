أبناء الجزيرة يتألقون في تنس طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 02 ديسمبر 2018, 05:35 مساء
من مباراة سابقة في تنس الطاولة بطرابلس (أرشيفية: الإنترنت)

أحرز فريق الجزيرة لتنس الطاولة عددا من القلائد المتنوعة في اختتام بطولة ليبيا التي شارك فيها 70 رياضيا من جميع أندية ليبيا التى أقيمت بالمدينة الرياضية بالعاصمة طرابلس، لمدة يومين واختتمت أمس، بهدف اختيار اللاعبين الأنسب للانضمام إلى المنتخبات الليبية.

وجاءت نتائج فريق الجزيرة المشارك فى هذه البطولة تحت إشراف المدرب الوطني، حسين أبوديب، على النحو التالي:

وحقق فريق الجزيرة في فئة البراعم، قلادة ذهبية حققها لاعبه أزر عادل الغالي، وبرونزية لأيوب كامل شامي، وفي فئة الأمال، أحرز زكريا حسين أبوذيب القلادة الذهبية، وأوسم حسين أبوديب، فضية، وجمعة سمير عنان، برونزية.

وفي فئة الأواسط تحصل الرياضي صالح حسين أبوديب على القلادة الذهبية، وفي فئة الكبار تحصل سوار خالد الهوش على القلادة البرونزية .
 

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