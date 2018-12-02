عضو الأولمبية السابق يكشف فوائد أزمة الكرة الليبية

عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية السابق، عادل أبوالشواشي (أرشيفية : الإنترنت)

قال عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية السابق، عادل أبوالشواشي، إن «ما يحدث الآن في مشهد كرة القدم الليبية من صراع بين رئيس الاتحاد وعدد من الأندية وكذلك إيقافه من قبل مجلس الإدارة له إيجابيات، ومنها توسيع ثقافة الوسط الرياضي في فهم اللوائح والتشريعات، وهو الشيء المفقود في الرياضة الليبية ولابد أن يفهم الجميع اللوائح وثقافة التشريعات».



وأضاف أبوالشواشي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الأحد، «في العام 2013 عندما تدخلت وزارة الشباب والرياضة في عمل الاتحادات لم يتحرك أحد من الوسط الرياضي ضد التدخل الوزاري الذي كان مخالفًا للوائح وتم بعده إسقاط عدة اتحادات تحت حجج واهية».

واختتم بالقول: «لذا أدعو الإعلام الرياضي للتوسع في فتح مساحات في الفضائيات والإذاعات لهذه القضايا ترسيخًا لهذه الثقافة».