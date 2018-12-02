مسؤول الأهلي طرابلس السابق الطوباشي يعلن موقفه في الأزمة الكبرى

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 02 ديسمبر 2018, 02:39 مساء
المسؤول السابق في النادي الأهلي طرابلس، محمد الطوباشي (أرشيفية : الإنترنت)

دعا المسؤول السابق في النادي الأهلي طرابلس، محمد الطوباشي، إلى ضرورة تفاعل المختصين في اللوائح والقوانين للحديث عن الأزمة الحالية في كرة القدم الليبية وتقديم ما يفيد المتابع وفق النظام الأساسي واللوائح.
 
وقال الطوباشي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الأحد، «الأزمة كبيرة وستؤثر على الكرة الليبية، وقد يكون المنتخب الأول أحد ضحايا الأزمة عمومًا، وللأسف الذين يتصدرون المشهد الرياضي، وخاصة كرة القدم هم أغلبهم ليس لديهم مصلحة عامة، والقيادات والكفاءات الحقيقية غائبة حاليًا، ولا تستطيع العمل في هذه الأجواء».

وأضاف: «الرياضة مرحلة سابقة بالنسبة لي، فأنا مراقب ومتابع فقط للمشهد الذي لا يرضيني بكل حال من الأحوال، لأن الرياضة الليبية، وتحديدًا كرة القدم، تستحق الأفضل دائمًا».
 
محمد الطوباشي تقلد مهام عدة في عدة ألعاب، منها رئيس الاتحاد الفرعي للكرة الطائرة بطرابلس لعدة أعوام، ورئيس اللجنة العامة للتحكيم بالاتحاد الليبي لكرة القدم.

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