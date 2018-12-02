بالصور: مواهب واعدة في بطولة ليبيا لتنس الطاولة

أبطال تنس الطاولة الليبية خلال المنافسات (إنترنت)

يتواصل الدوري الليبي لتنس الطاولة، حيث شهد السبت، نتائج قوية خلال المنافسات التي أُقيمت بطرابلس ومصراتة والزاوية والرياينة.

ففي فئة الناشئين بصالة الزاوية فاز نادي مصراتة على الزاوية «0/3» وبصالة مصراتة فاز نجوم مصراتة على الوحدة «2/3» وبصالة نادي التحدي فاز المدينة على التحدي «0/3».

وفي فئة الكبار عن المجموعة الأولى، فاز بصالة الرييانة نادي الاعتصام الرياينة على الواحة سيناون «0/3» وشركة مليثة على الوحدة الزنتان «0/3» والزاوية على البلاغ الرجبان «0/3».

وفي الجولة الثانية لفئة الكبار، فاز بصالة المدينة نادي باب البحر على الأمل ترهونة «1/3» وبمصراتة فاز المدينة على التحدي المصراتي «0/3» والوحدة على الاتحاد المصراتي «0/3».

ساهم في إدارة مباريات الجولة الثانية الحكام عبد الحكيم النعمي وعبد الحميد البرقلي وبشير عنيبة وعياد رحومة ومحمد عبد الوافي.

أبطال تنس الطاولة الليبية خلال المنافسات (إنترنت)

أبطال تنس الطاولة الليبية خلال المنافسات (إنترنت)

أبطال تنس الطاولة الليبية خلال المنافسات (إنترنت)