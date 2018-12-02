اتحاد الدراجات الليبي يشكل لجانه المعاونة

جانب من منافسات الدراجات الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

أصدر الاتحاد الليبي للدراجات، السبت، قرارًا بتشكيل اللجان المعاونة للاتحاد، وكُلف برئاسة لجنة المسابقات الهلول عيسي، والمقرر مصطفى أبوالقاسم وعضوية فائز البرغثي وامحمد الغاوي، ولجنة التحكيم أسندت رئاستها إلى سمير العمراني، والمقرر فاتح المرابط، وعضوية عبدالرزاق السويح ومناع الغالي ورمزي الزاوي.

وجاءت لجنة المنتخبات ليترأسها مرعي المصراتي، والمقرر عزالدين النعاس، وعضوية قيس الفاخري وخالد أبورميلة، وأسندت رئاسة اللجنة الفنية لمحمد التومي، والمقرر المختار الكمع، وعضوية مصطفى المبروك وشكري المالطي وأحمد العرفي.

وأسندت لجنة المستشارين لمحمد أبوالجواري، والمقرر محمد التومي، وعضوية عبدالرزاق السويح ومصطفى المبروك وشكري المالطي.

اتحاد الدراجات أعاد في الأيام الماضية تشكيل اتحاداته الفرعية، وكلف طارق البكاي برئاسة فرعي طرابلس، ومحمد أبوجواري برئاسة فرعي بنغازي، وشكري المعطي برئاسة فرعي الغربية.