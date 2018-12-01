القبي يتحدث عن وصول ليبيا إلى أمم أفريقيا 2019

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 01 ديسمبر 2018, 06:31 مساء
المدرب المساعد السابق للمنتخب الليبي عبدالعاطى القبي (أرشيفية : الإنترنت)

أعرب المدرب المساعد السابق للمنتخب الوطني الليبي لكرة القدم عبدالعاطى القبي عن ثقته فى قدرة المنتخب علي الظفر بورقة التأهل لأمم أفريقيا  المقبلة العام 2019 متى تم توفير عدد من المباريات الدولية الودية وحضور كل المحترفيين ومع انطلاق الدوري الليبي.

ورغم قوة منتخب جنوب افريقيا الذي يتواجد فى صفوفه عدد من المحترفيين لا يمكن الاستهانة بهم إلا أن المنتخب الليبي أثبت حضوره القوى أيضا في تصفيات المجموعة الخامسة من التصفيات وكان متصدر في أول جولتين قبل أن يتراجع قليلا وتبقى البطاقة الثانية قائمة بينه وبين جنوب إفريقيا ولن تحسم إلا في مواجهتهما بالجولة الأخيرة المنتظرة في مارس المقبل على الملاعب التونسية.

وقال القبي فى تصريح خاص لـ«بوابة الوسط»: «وجود فوزي العيساوي وأبوبكر بانى فى الطاقم التدريبي للمنتخب كان شى إيجابي لكونهم علي دراية بخفايا الكرة الافريقية كلاعبين سابقيين بالمنتخب ولهم بصمات فى التدريب مع فرقهم محليا».

وأضاف «أدعو المسؤليين لتوفير كل متطلبات الطاقم التدريبي فعلي الرغم من تفرغي للعمل فى السفارة الليبية فى سلطنة عمان إلا أنني متابع لمجال التدريب ولدي تواصل مع الاتحاد العمانى لحضور بعض الدورات المتقدمة فى المجال التى تقام في مسقط».

وكان عبدالعاطى القبي قد عمل لفترة مساعد مدرب فى المنتخب خاصة مع الاسبانى خافير كلمتنى وهو مدرب معروف فى الكرة الليبية وله بصماته قبل أن يتجه إلى عمله الأخر البعيد عن مجال كرة القدم.

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