منتخب ليبيا يتقدم عالميًا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 01 ديسمبر 2018, 06:23 مساء
جانب من تدريبات المنتخب الليبي استعدادا لمواجهة نيجيريا (المركز الإعلامي)

انتقل المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم من المركز 105 إلى 104 عالميًّا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر عن شهر نوفمبر الماضي، الخميس.

جاء التقدم بعدما فاز المنتخب الليبي بـ5 نقاط جديدة عن الشهر الماضي ليرتفع رصيده قليلاً عقب انتصاره في لقاء رسمي على سيشل ضمن التصفيات المؤهلة نحو الأمم الأفريقية المقبلة 2019.
 
وتراجعت تونس للمركز الثاني أفريقيًّا بعد خسارتها أمام مصر، بينما تقدمت المغرب بعد فوزها على الكاميرون.

وعالميًّا لم تتغير المراكز الأولى، حيث احتلت بلجيكا الصدارة وفرنسا ثانيًا ثم البرازيل وكرواتيا وإنجلترا.

وجاء تصنيف أفضل 10 منتخبات في العالم على النحو التالي:

1 - بلجيكا ( 1727 نقطة).
2 - فرنسا (1726 نقطة).
3 - البرازيل (1676 نقطة).
4 - كرواتيا (1634 نقطة).
5 - إنجلترا (1631 نقطة).
6 - البرتغال (1614 نقطة).
7 - أوروجواي (1609 نقاط).
8 - سويسرا (1599 نقطة).
9 - أسبانيا (1591 نقطة).
10 - الدنمارك (1589 نقطة).

في المقابل جاء تصنيف أفضل 10 منتخبات أفريقية كالتالي:
23 - السنغال (1505 نقاط).
26 - تونس (1493 نقطة).
40 - المغرب (1440 نقطة).
44 - نيجيريا (1427 نقطة).
49 - الكونغو الديموقراطية (1420 نقطة).
51 - غانا (1412 نقطة).
55 - الكاميرون (1394 نقطة).
56 - مصر (1393 نقطة).
61 - بوركينا فاسو (1371 نقطة).
64 - مالي (1363 نقطة).

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